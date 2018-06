"L'Italia ha smesso di chinare il capo", ha detto Matteo Salvini, e Luigi Di Maio gli fa eco: "L'Ue sia solidale, siamo lasciati soli"

Dopo la chiusura dei porti per la nave Aquarius, con a bordo 629 persone tra cui 123 minori, il ministro dell’Interno Matteo Salvini nega l’approdo ad un’altra nave di Ong tedesca carica di migranti.

Migranti, altra nave Ong in mare: l’Italia ribadisce il suo “no”

“Anche la nave Sea Watch 3, di Ong tedesca e battente bandiera olandese, è al largo delle coste libiche in attesa di effettuare l’ennesimo carico di immigrati, da portare in Italia – ha scritto su Twitter Matteo Salvini -. L’Italia ha smesso di chinare il capo e di ubbidire, stavolta c’è chi dice no: chiudiamo i porti”.

L'Italia ha smesso di chinare il capo e di ubbidire, stavolta C'È CHI DICE NO.#chiudiamoiporti — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 11 giugno 2018





Si rinnova l’appello del governo italiano alla solidarietà europea. “L’Europa deve battere un colpo – detto il vice premier Luigi Di Maio al termine del vertice a Palazzo Chigi -, questa vicenda dimostra che siamo stati lasciati soli. Mentre noi siamo stati disposti per anni ad accogliere migliaia di migranti, Malta non è disponibile ad accogliere centinaia. Questa Europa non è solidale e o l’Ue diventa solidale o è un problema per il Paese”. Ha poi sottolineato: “Spero che le massime autorità intervengano e ci diano una mano”.