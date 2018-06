La nave con a bordo 629 persone, tra cui 123 minorenni non accompagnati, 11 bambini e 7 donne incinte, da domenica continua a vagare per il Mediterraneo in attesa di un porto

“La situazione a bordo dell’Aquarius stamane è calma. I migranti a bordo stanno aspettando di fare la prima colazione e cominciano a chiedere perchè non ci muoviamo. Ma dalle autorità italiane ancora nessuna notizia”. È questo l’ultimo aggiornamento a bordo dell’Aquarius, la nave soccorso della Ong “SOS Mediterranée”, dato da Analise Borges, di Euronews, l’unica giornalista presente a bordo dell’imbarcazione.

La nave con a bordo 629 persone, tra cui 123 minorenni non accompagnati, 11 bambini e 7 donne incinte, da domenica continua a vagare per il Mediterraneo in attesa di un porto, tra l’Italia e Malta, in cui attraccare. Il ministro Salvini ha negato l’approdo così come Malta alla nave che dista 35 miglia nautiche dall’Italia e 27 da Malta. Da Palazzo Chigi filtra la linea: assistenza garantita, ma sulla chiusura dei porti il governo è compatto. Il premier Conte dice: ‘Siamo soli’, mentre il suo omonimo maltese accusa l’Italia di violare le leggi internazionali.

La nave Aquarius e lo stallo tra Italia e Malta

“Ho chiesto al premier maltese che si facesse carico almeno del soccorso umanitario delle persone in difficoltà che si trovano sull’Aquarius. Muscat non ha assicurato però alcun intervento“, ha spiegato infatti Conte, sottolineando che “si conferma l’ennesima indisponibilità di Malta, e dunque dell’Europa, a intervenire e a farsi carico dell’emergenza”. Il presidente del Consiglio ha quindi fatto sapere di aver disposto l’invio di due motovedette con medici a bordo pronti a intervenire.

Conte poi rincara la dose: “L’Italia si ritrova ad affrontare in totale solitudine l’emergenza immigrazione. Il problema è stato da me posto anche nel corso del G7 a tutti i partner europei in questi ultimi giorni dove ho anticipato che i flussi migratori devono essere gestiti in maniera condivisa anche per ciò che riguarda tutte le iniziative volte a prevenire le partenza. Il regolamento di Dublino va radicalmente cambiato”, ha quindi concluso Conte.

Aquarius, la posizione del Governo

“Aquarius ha ora ricevuto istruzioni dal Centro di coordinamento del soccorso marittimo italiano di rimanere in attesa nella nostra attuale posizione, che è 35 miglia nautiche dall’Italia e 27 da Malta”, ha intanto intanto twittato ‘Medici senza frontiere’ dopo che il Viminale ha di fatto bloccato l’imbarcazione indicando Malta come “porto sicuro”.

“Malta non può dire di no a qualsiasi richiesta di intervento”, aveva attaccato Salvini, che in queste ore ha lanciato diversi post accompagnati dall’hashtag #chiudiamoiporti, diventato trendtopic. Il responsabile del Viminale ha rivendicato la linea della fermezza e su Facebook ha scritto: “Nel Mediterraneo ci sono navi con bandiera di Olanda, Spagna, Gibilterra e Gran Bretagna, ci sono Ong tedesche e spagnole, c’è Malta che non accoglie nessuno, c’è la Francia che respinge alla frontiera, c’è la Spagna che difende i suoi confini con le armi, insomma tutta l’Europa che si fa gli affari suoi. Da oggi anche l’Italia comincia a dire NO al traffico di esseri umani, NO al business dell’immigrazione clandestina. Il mio obiettivo è garantire una vita serena a questi ragazzi in Africa e ai nostri figli in Italia”.