Dwane Casey sarà anche rimasto scottato dall’esonero subito dai Toronto Raptors, la franchigia da lui guidata alla prima posizione in regular season nella Eastern Conference, ma ci ha messo poco a trovare una nuova sistemazione, forte della stima di cui gode presso i front office delle varie squadre NBA. È notizia di qualche minuto fa, infatti, la sua nomina a nuovo coach dei Detroit Pistons, come riportato da Adrian Wojnarowski di Yahoo.

Dwane Casey has reached an agreement on a 5-year deal to become the next coach of the Detroit Pistons, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 11 giugno 2018