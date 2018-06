La nuova provocazione è avvenuta prima di annunciare l'esibizione di Bruce Springsteen, scatenando di fatto la standing ovation del pubblico

L’idillio tra Robert De Niro e Donald Trump non è mai sbocciato. Lo dimostra la nuova stoccata che l’attore ha rifilato al presindente americano dedicandogli un altro “Fuck Trump” durante i Tony Awards, gli oscar del teatro che si celebrano a New York. La nuova provocazione è avvenuta prima di annunciare l’esibizione di Bruce Springsteen, scatenando di fatto la standing ovation del pubblico. Tuttavia il passaggio incriminato è stato censurato in tv.

Definito dai media americani “la bomba F“, De Niro ha detto: “Voglio dire una cosa. Fuck Trump”. E, spinto dall’entusiasmo dei spettatori in sala, ha rincarato la dose: “Non è più abbasso Trump, è fuck Trump”. La parolaccia è stata oscurata dalla Cbs, che aveva scoperto la nuova frecciata nel corso della diretta dei Tony Awards.

Gli insulti di Robert De Niro

Robert De Niro non è stato mai dolce con Trump, tanto che più di una volta lo ha invitato a stare lontano dai suoi ristoranti. Basti pensare che lo scorso ottobre aveva definito il Tycoon “cane, maiale, truffatore”, sottolineando la volontà di “prenderlo a pugni”.