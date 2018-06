Regista dell'operazione, insieme al direttore sportivo Monchi, l'agente del calciatore, Mino Raiola

Lo avevamo ampiamente anticipato nei giorni scorsi, adesso il colpo si è concretizzato: Justin Kluivert è pronto a diventare un nuovo calciatore della Roma. L’attaccante olandese, figlio del Patrick ex di Milan e Barcellona, è sbarcato a Fiumicino in serata, con un volo proveniente da Ibiza, dove stava trascorrendo le vacanze con il fratello.

Justin Kluivert 🛬 https://t.co/4IcKHPP635 — AS Roma (@OfficialASRoma) 11 giugno 2018



Domani giornata di visite mediche per l’esterno, in arrivo dall’Ajax per 18 milioni di euro, prima di apporre la sua firma sul ricco contratto da circa 3 milioni annui che lo legherà al club giallorosso. Regista dell’operazione, al fianco di Monchi, l’agente del calciatore Mino Raiola, che ha diritto al 20% sulla cessione del suo assistito.