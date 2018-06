Si punta al superamento dello scontro ma la Germania fa sapere che non è previsto un accordo nel breve periodo

Continuano gli attacchi del presidente Usa Donald Trump contro la Germania, anche dopo il G7. Questa volta Trump guarda alla Nato, sostenendo che l’Ue “dovrebbe pagare molto di più per le questioni militari” e punta il dito verso Berlino. “La Germania paga l’1% (lentamente) del suo Pil alla Nato, mentre noi paghiamo il 4% di un molto più grande Pil. Qualcuno crede che questo abbia senso?, avrebbe detto.

Trump tuona contro la Germania: “Paghi di più alla Nato”

Si afferma quindi la dottrina “America first” da parte del governo degli Stati Uniti. “Noi proteggiamo l’Europa (che è buono) al costo di grandi perdite finanziarie, e poi veniamo colpiti ingiustamente sul commercio. Il cambiamento sta arrivando! – tuona Trump, che aggiunge – Ci dispiace, non possiamo più lasciare che in nostri amici, o nemici, si approfittino di noi nel commercio. Dobbiamo mettere al primo posto il lavoratore americano!”.

Il presidente degli Stati Uniti si era già lamentato con il presidente francese Emmanuel Macron, in visita ad aprile alla Casa Bianca. “L’Europa è peggio della Cina” gli avrebbe detto, attaccando soprattutto la Germania e ipotizzando il blocco delle auto tedesche negli Stati Uniti. La risposta di Trump sarebbe arrivata dopo l’invito di Macron a collaborare per risolvere i problemi comuni con la Cina. A svelare i contenuti del colloquio, alcune fonti presenti citate da Axios e dalla Cnn.