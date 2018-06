Sono 91 milioni gli stranieri che hanno visitato l'Italia lo scorso anno, registrando un +6% rispetto al 2016

Boom di turisti stranieri in Italia nel 2017. Lo rileva un’indagine condotta dalla Banca d’Italia sul turismo internazionale, stimando che sono 91 milioni gli stranieri che hanno visitato l’Italia lo scorso anno, registrando così un +6% rispetto al 2016.

Turismo, i dati

Il soggiorno nelle città d’arte e culturali si è confermato la tipologia più amata ma non è da sottovalutare la ripresa dei soggiorni balneari. La crescita della spesa turistica dall’estero ha riguardato tutte le regioni, soprattutto il Merifgione e il Centro. Basti pensare che nel 2017 i flussi in entrata e in uscita sono aumentati in termini sia di viaggiatori sia di spesa.

Inoltre, l’avanzo della bilancia dei pagamenti turistici è salito allo 0,9% del Pil (da 0,8 nel 2016) grazie al netto incremento delle entrate, relative alle spese degli stranieri in Italia. Queste ultime (39,2 miliardi nel 2017, pari al 2,3% del Pil) sono aumentate del 7,7%, segnando così una ricaduta positiva sulla quota di mercato dell’Italia.