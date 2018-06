Secondo indiscrezioni riportate dalla tv Cnbc, in due bagni del velivolo sarebbero stati ritrovati alcuni appunti e note

“Potenziali motivi di sicurezza”. È questa la motivazione alla base di un atterraggio in Irlanda di un aereo della United Airlines in volo da Roma a Chicago. Secondo indiscrezioni riportate dalla tv Cnbc, in due bagni del velivolo sarebbero stati ritrovati alcuni appunti e note.

Volo Roma-Chicago atterrato in Irlanda

“Ulteriori controlli saranno eseguiti su tutti i passeggeri e i bagagli”, ha precisato la compagnia aerea statunitense.