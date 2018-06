Agente uccide giovane, Gabrielli: “Presto taser per i poliziotti”

Il capo della polizia lo ha detto dopo la visita ai due agenti rimasti feriti domenica scorsa: uno di loro ha dovuto sparare ad un giovane che stava accoltellando il collega, uccidendolo

Il capo della polizia Franco Gabrielli ha annunciato che presto i poliziotti avranno in dotazione taser, ovvero pistole elettriche, per ragioni di maggiori sicurezza. Lo ha detto dopo la visita all’ospedale San Martino dei due agenti rimasti feriti domenica scorsa a Genova. Uno di loro ha dovuto sparare ad un giovane che stava accoltellando il collega, uccidendolo.

“Presto i poliziotti avranno in dotazione i taser – ha detto Gabrielli -, così potranno agire in ulteriori condizioni di sicurezza e non arrecare danno eccessivo alle persone in certi interventi”. La decisione era già stata presa tempo fa. “L’iter per dotare la polizia dei taser è partito nel 2014 – ha aggiunto – e ora è alla firma del ministro. In un primo momento le pistole elettriche saranno sperimentate in alcune città insieme a carabinieri e guardia di finanza. Poi saranno distribuite a tutte le forze dell’ordine”.