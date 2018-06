Probabilmente si è trattato di un aborto spontaneo ma non si sa come il feto sia finito nelle fognature

Un feto di circa sei mesi è stato trovato dagli addetti del depuratore di Termeno, in Alto Adige, all’interno delle vasche dell’impianto. Avviate le ricerche della madre.

Alto Adige, trovato feto di 6 mesi in un depuratore

Il depuratore smaltisce le acque nere di otto comuni della Bassa Atesina. Per riuscire a risalire alla madre, i carabinieri dei Nas di Trento stanno contattando i ginecologi e le cliniche della zona. Probabilmente si è trattato di un aborto spontaneo ma non si sa come il feto sia finito nelle fognature.