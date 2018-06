Il cantautore di Carrara trapiantato a Monza ha dedicato la vittoria alla nonna

Vittoria annunciata e confermata. A trionfare nell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi il cantautore Irama, 22 anni di Carrara, che ha sbaragliato la concorrenza scontrandosi nella finalissima con la cantante Carmen. Sul palco Einar ha passato il turno sfidando la ballerina Lauren che comunque ha portato a casa il premio della categoria ballo e il premio della critica del valore di 50mila euro.

Una vittoria già pronosticata per Irama

Einar quindi sceglie di sfidare Carmen assicurando così a Irama la finalissima. Nonostante dopo le prime prove sia ancora Einar ad essere in testa, è Carmen ad aggiudicarsi la vittoria e a prepararsi per l’ultimo scontro con Irama. Dopo un testa a testa senza esclusione di colpi in un susseguirsi di esibizioni che hanno emozionato pubblico e giuria di esperti Irama conquista la vittoria insieme al premio di Radio 105 consistente in 20mila euro in gettoni d’oro. Carmen invece si aggiudica il premio dell’università eCampus consistente in una borsa di studio.

Irama, che nel 2016 aveva partecipato al Festival di Sanremo poi eliminato in favore proprio di Ermal Meta quest’anno in giuria, ha dedicato la vittoria alla sua nonna. “Tutta la sera ho pensato a mia nonna – è stato il primo pensiero del vincitore di Amici -, la persona cui ho dedicato la canzone ‘Un respiro’. A volte le persone non ci sono più, ma io tengo dentro il suo ricordo e le dedico questa vittoria”.

Foto da Twitter. Amici Ufficiale