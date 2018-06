"L'Italia ha sempre salvato le vite umane e non si tirerà mai indietro", ha commentato Danilo Toninelli. I 629 migranti soccorsi in mare sulla nave Aquarius verranno trasbordati su navi italiane e condotti in Spagna

I 629 migranti soccorsi in mare sulla nave Aquarius verranno trasbordati su navi italiane e condotti in Spagna. Si conclude così il braccio di ferro tra Italia e Malta che ha costretto la nave a sostare al largo in attesa di accoglienza. Lo ha annunciato in un Tweet Sos Méditerranée. “Del cibo verrà consegnato ad Aquarius da una nave italiana”, ha scritto Sos Méditerranée, e dopo il trasbordo di “alcuni migranti” dall’Aquarius sulle navi italiane, “salperemo insieme verso Valencia”.

Aquarius, migranti a Valencia su navi italiane

La decisione del Viminale di chiudere i porti ha scatenato tante polemiche tra politici e cittadini. Il nuovo governo ha voluto puntare i piedi per ricevere attenzioni da un’Europa che finora, a suo dire, ha abbandonato il Paese. “L’Italia ha sempre salvato le vite umane e non si tirerà mai indietro – ha commentato il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli -. Sono altri a dover iniziare a prendersi le loro responsabilità”. E in merito al braccio di ferro con Malta per l’accoglienza dei profughi bloccati in mare, ha aggiunto: “In questo caso non c’era nessuno in pericolo di vita e abbiamo chiesto a Malta di fare la propria parte. Il fatto che bisogna continuare a soccorrere chi si trova in pericolo non è minimamente in discussione. Sulla vicenda dell’Aquarius c’è stato il giusto pragmatismo politico che prima non c’era”.

Ieri Pedro Sanchez ha annunciato che la Spagna permetterà l’ingresso dei migranti a Valencia. “È nostro obbligo aiutare ad evitare una catastrofe umanitaria e offrire un porto sicuro a queste persone”, ha detto il premier spagnolo. L’Italia, dunque, decide di dare il suo contributo per condurre i migranti a Valencia. “Confermo – ha detto Tonilelli -, è stata una decisione presa stanotte nel vertice con il premier e le Capitanerie. Stamattina abbiamo mandato viveri, monitorato la situazione dei passeggeri per mettere in sicurezza le donne incinta ma hanno rifiutato. Stamane manderemo vedette e navi per portarli verso Valencia”.