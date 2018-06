L'esposto chiede di verificare "se il rifiuto di autorizzare l'attacco nei porti italiani della nave Aquarius sia in violazione della Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo"

La vicenda della Nave Aquarius continua a infiammare gli animi. Gianfranco Mascia, dei Verdi, ha presentato un esposto contro Matteo Salvini, che ha vietato l’attracco della nave Ong nei porti italiani.

Il contenuto dell’esposto

L’esposto, presentato alla Procura di Roma, chiede di verificare “se il rifiuto di autorizzare l’attacco nei porti italiani della nave Aquarius sia in violazione della ‘Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo‘ siglata ad Amburgo il 27 aprile del 1979 e ratificata dal nostro Paese con la legge 147 del 1989″. Suddetta Convenzione fissa, infatti, “l’obbligo di soccorso in mare a chi sia in pericolo di vita e quello del suo trasferimento in luogo più sicuro”.