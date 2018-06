La famiglia Miller era ospite a casa di un vicino per una festa, nei pressi della loro abitazione californiana

Il mondo dello sci si stringe attorno alla famiglia di Bode Miller. Nella notte italiana, la moglie del sei volte medagliato olimpico (oro in combinata a Vancouver), ha dato il terribile annuncio della morte della loro figlia Emmy, di appena un anno e sette mesi, annegata nella piscina di un vicino nei pressi della loro abitazione californiana, durante una festa in cui la famiglia Miller era ospite.

Tanti i messaggi di supporto, in queste ore drammatiche per l’ex sciatore americano, ritiratosi lo scorso anno dopo una carriera che lo aveva visto esprimersi ai massimi livelli per quasi quindici anni, vincendo una gara di Coppa del Mondo in ogni specialità e portando a casa quattro titoli iridati, oltre a due sfere di cristallo. Tra gli altri, quello di Mikaela Shiffrin, regina dello sci a stelle e strisce che ha sempre indicato in Miller uno dei suoi modelli.

Sending all of my love to the Miller family in this tragic time😞😓💔💔💔💔💔 — Mikaela Shiffrin (@MikaelaShiffrin) 12 giugno 2018



Morgan, che ha sposato Bode Miller nel 2012, è attualmente incinta del terzo figlio della coppia.