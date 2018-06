Un gesto umiliante che ha scatenato una bufera in Cina

E’ polemica in Cina. Un addestratore del Sun Asia Ocean World ha scatenato un putiferio per un gesto che ha preso le forme di un’inutile umiliazione. L’acquario cinese ha dovuto così scusarsi pubblicamente per l’accaduto.

L’impiegato dell’acquario viene ripreso mentre, improvvisandosi make-up artist, dipinge con uno spesso strato di rossetto rosso il muso di un beluga del parco. Ha poi pubblicato le immagini su un noto sito cinese di condivisione di video scatenando le proteste degli utenti. Nel filmato si vede il beluga con il muso immobilizzato mentre l’uomo divertito lo sporca di rossetto.

La denuncia contro il dipendente dell’acquario

Il video ha creato una tale indignazione da spingere uno degli utenti del sito web a denunciare il fatto alla Peta Asia, l’organizzazione che si occupa della difesa e lotta contro i maltrattamenti di animali in Asia. Il Sun Asia Ocean World è stato costretto a diffondere un comunicato ufficiale in cui rende noto che il video dovrebbe risalire al 2017 e che il dipendente responsabile del gesto non fa più parte dello staff.