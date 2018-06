Un picco minimo che non si registrava dal 2009

Il numero dei donatori di sangue in Italia continua a diminuire: nel 2017 il numero è sceso ai minimi dal 2009. L’anno scorso a donare sono stati poco più di un milione e 680mila, in calo di ottomila unità rispetto al 2016.

Il trend negativo continua dal 2012, anno in cui si è osservato il picco con quasi un milione e 740mila. Per quanto riguarda il numero di donazioni, nel 2017 ne sono state effettuate in tutto 3.006.726, 30mila in meno rispetto all’anno precedente.

Nel 31% dei casi si tratta di donne, mentre la fascia di età in cui le donazioni risultano più numerose è quella 46-55 anni (il 29% del totale), seguita dall’intervallo 36-45 anni (il 26%). Il 13% ha invece tra 18 e 25 anni.

I dati sono stati presentati al Senato dal Centro Nazionale Sangue nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione, realizzata con il Civis (il Coordinamento delle associazioni di volontari), in vista del World Blood Donor Day, la Giornata mondiale del donatore di sangue che l’Oms celebra il 14 giugno.