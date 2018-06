Sembra addirittura che Mario abbia bloccato Claudio

Claudio Sona e Mario Serpa sono di nuovo in crisi. La coppia nata all’interno di Uomini e Donne pare che per la seconda volta sia scoppiata. Al momento non ci sono certezze, ma una cosa è chiara: non ci sono più sui social foto di loro due insieme e Mario ha cancellato dal suo profilo quelle vecchie (Mario no, invece).

I due erano tornati insieme e sembravano aver raggiunto un equilibrio, tanto da pensare anche a un futuro da travel influencer insieme, e invece niente.

Sembra addirittura che Mario abbia bloccato Claudio. Cosa sarà successo questa volta?