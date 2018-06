La conduttrice ha postato un'immagine in cui indossa un abito rosso, dal quale si intravedono alcune rotondità sospette

Fonte Instagram

Dopo Celeste, Sole e Aurora, Michelle Hunziker ha in progetto di avere un quarto figlio? O forse è già in dolce attesa? Se lo stanno chiedendo in molti, soprattutto sui social, dove la conduttrice ha postato un’immagine in cui indossa un abito rosso. Dal vestito si intravedono però alcune rotondità sospette che farebbero pensare a una presunta gravidanza.

Michelle Hunziker è incinta?

La showgirl, indifferente alle indiscrezioni che stanno circolando, intanto ha pubblicato uno scatto dove abbraccia le sue figlie più piccole. Un segnale? O, indirettamente, una risposta ai suoi fan che si stanno chiedendo se sia in dolce attesa?