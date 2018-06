Quattro italiani e un croato sono accusati di aver rubato le opere, per un valore di 26 milioni di euro, ad un mercante d'arte nel 2017

I carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Monza hanno arrestato cinque persone – quattro italiani e un croato -, accusate di aver rubato un quadro di Rubens e uno di Renoir per un valore di circa 26 milioni di euro. Le opere erano state rubate nell’aprile 2017 ad un mercante d’arte.

Monza, furto quadri di Rubens e Renoir: 5 arresti

I militari hanno eseguito un’ordinanza del gip di Monza nei confronti dei cinque arrestati per furto aggravato. Tre di loro sono in carcere mentre gli altri due ai domiciliari. Sono ancora in corso le indagini, coordinate dal pm Salvatore Bellomo, per risalire alle opere.