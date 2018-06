Il piano prevede per il 2018 l’assunzione di circa 500 figure

Fonte Edipress

Trenitalia, azienda del gruppo Ferrovie dello Stato, continua la ricerca di personale. Il piano prevede per il 2018 l’assunzione di circa 500 figure, almeno questi sono gli accordi raggiunti con i sindacati di categoria.

Offerte di lavoro in Trenitalia

Per rispettare questo crono-programma di assunzioni, il gruppo FS-Trenitalia pubblica periodicamente annunci con le figure ricercate. Per il mese di giugno ci sono importanti novità: oltre a figure laureate e da assumere in ambiti molto specializzati, come sempre più spesso accade per grandi aziende che operano in settori tecnologici o comunque complessi, questa volta l’azienda è alla ricerca anche di figure diplomate… continua a leggere