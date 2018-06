Terrore nel 10° arrondissement di Parigi dove è in corso una presa d’ostaggi. Lo rivelano i media francesi. La zona è presidiata dagli agenti ed un’importante operazione di polizia è attualmente in corso. Secondo quanto riporta il quotidiano Le Parisien, che cita diverse fonti, la presa di ostaggi è in corso al civico 45 di rue des Petites Ecuries.

Parigi, terrore in pieno centro: uomo armato in azione

Un individuo, che sostiene di avere una bomba e una pistola, trattiene contro la loro volontà tre persone tra le quali una donna incinta che è stata però fatto uscire dopo alcuni minuti. Ha fatto sapere di non voler vedere alcuna vettura della polizia nei dintorni. La BRI (Brigata ricerca e intervento) è in allerta nei dintorni della boutique Mixicom.

Il sequestratore vuole che sia contattata l’ambasciata dell’Iran, “affinché consegni un documento al governo francese”. Un ostaggio – un uomo – sarebbe in gravi condizioni, gli altri due starebbero bene. Secondo una fonte di polizia, un uomo è stato colpito con una chiave inglese all’altezza di un occhio. Il sequestratore sostiene inoltre di avere un complice armato all’esterno dell’edificio. Quasi contemporaneamente una donna vestita di rosso ha cercato di comunicare attraverso un messaggio scritto posizionato su una finestra e illeggibile da lontano.