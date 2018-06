Il portierone tedesco carica i compagni in vista del Mondiale in Russia 2018: nell'intervista omaggia anche Gigi Buffon

“Sto bene e non ho mai perso la fiducia. Sono convinto di riuscire a reggere tutta l’intensità di un torneo come il Mondiale. Ho fiducia, sono super motivato, il portiere non deve dare alla squadra un senso di paura. Da sempre tutti ci vogliono battere, anche quando non partiamo da campioni. Abbiamo in più l’esperienza di quattro anni fa, siamo sempre affamati di vittorie“.

Così Manuel Neuer – nella sua intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’ – carica la corazzata tedesca, in vista degli imminenti impegni Mondiali che vedranno nella Germania una delle pretendenti alla vittoria finale di Russia 2018. Una Germania che, come ha ricordato lo stesso Neuer (reduce da un infortunio che lo ha tenuto ai boxe per diverso tempo), è sempre ‘La squadra da battere‘.

Anche quest’anno la squadra di Joachim Lowe, infatti, si presenta con tutti i favori del pronostico, ma saranno tante le selezioni che daranno più di qualche fastidio ai tedeschi campioni in carica (Francia, Argentina e Brasile su tutte).

Su Buffon

Il portiere tedesco spende anche dolci parole verso il collega Gigi Buffon, lasciando intendere come sia infausta la mancata partecipazione dell’Italia a Russia 2018: ” È stata una bella iniziativa posare con la maglia di Gigi, in occasione del suo addio ai bianconeri. Sono stato felice di farne parte, ho anche posato con il pollice alto come lui fa spesso. Mancherà al Mondiale perché è un grande, anzi unico“.