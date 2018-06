Li Volsi aveva avuto dapprima una discussione con un uomo e poi aveva accoltellato un terzo intervenuto per sedare la lite. Fuggito, è stato rintracciato e, saputo delle condizioni del ferito, ne ha augurato la morte

Trapani sconvolta da un omicidio. Fabio D’Aguanno, è morto questa mattina in ospedale dopo essere stato accoltellato alla gola la scorsa notte in un bar di via Tunisi a Trapani. L’aggressore, Alessio Li Volsi, 20 anni, è stato fermato e trasferito in carcere.

Una rissa finisce in tragedia

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Trapani sono intervenuti dopo la segnalazione dei clienti del bar di via Tunisi. Secondo quanto accertato, Li Volsi aveva avuto dapprima una discussione con un individuo e poi aveva accoltellato un terzo intervenuto per interrompere la lite. L’aggressore, fuggito, è stato rintracciato e, saputo delle condizioni del ferito, ne ha augurato la morte.