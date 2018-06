È morta, all'età di 85 anni, Luciana Alpi, mamma di Ilaria, la giornalista del TG3 inviata in Somalia, dove venne uccisa il 20 marzo 1994 insieme al sui cineoperatore Miran Horvatin

È morta, all’età di 85 anni, Luciana Alpi, mamma di Ilaria, la giornalista del TG3 inviata in Somalia, dove venne uccisa il 20 marzo 1994 insieme al sui cineoperatore Miran Horvatin. Luciana ha cercato per 24 anni la verità sulla morte della figlia, ma non è mai riuscita a trovarla. A darne notizia il vecedirettore di Rai1, Andrea Vianello.

Addio alla mamma di Ilaria Alpi, non scoprì mai la verità

Ancora irrisolto il mistero sull’omicidio di Ilaria e Miran. Luciana è stata una donna forte e una madre determinata a scoprire ogni dettaglio sulla morte della figlia, ma 24 anni non le sono bastati. “Non hai mai smesso di lottare per la verità e la giustizia per Ilaria“, ha scritto su Twitter Andrea Vianello. “Era una combattente piena di dolore ma anche di forza e di dignità. Le volevo bene e l’Italia le deve ora ancora di più l’individuazione degli assassini di sua figlia e dei loro mandanti”.