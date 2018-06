L'indagine, condotta dai militari della stazione di Volla, ha portato a individuare due piazze di spaccio a Torre del Greco gestite da due diversi gruppi criminali

Un’operazione dei carabinieri della compagnia di Torre del Greco ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip di Napoli su richiesta della DDA, nei confronti di 14 persone indagate, a vario titolo, di detenzione, spaccio e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

Dei 14 arrestati 12 erano liberi, 2 già detenuti per droga. Dieci andranno in carcere, per 3 è scattato il divieto di dimora nella regione Campania, per uno l’obbligo di presentazione alla pg. L’indagine, condotta dai militari della stazione di Volla, ha portato a individuare due piazze di spaccio in quel comune gestite da due diversi gruppi criminali.

Droga e camorra, 10 arresti a Torre del Greco

Il gestore di una delle piazze doveva pagare la ‘quota’ al clan dei Veneruso e sborsava 500 euro in contante ogni settimana; poi riceveva indicazioni su dove andare a rifornirsi in modo da lavorare no stop sabato e domenica, 24 ore su 24. Il pagamento, spiega una nota, avveniva per lo più il venerdì.

L’appuntamento veniva fissato nei pressi di camion di panini perché, hanno appreso gli investigatori, il gestore della ‘piazza’ che doveva pagare ne era goloso. Nel corso delle indagini sono stati arrestati 10 pusher, sequestrati circa 900 grammi di cocaina e hashish nonché 5.600 euro in contante, una pistola a salve con 25 cartucce e un sistema di videosorveglianza.