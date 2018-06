Ancora problemi in amore per la conduttrice argentina

Ancora problemi in amore per Belen Rodriguez. La stupenda argentina ha detto al settimanale “Chi” che ha deciso di prendersi una pausa dal suo compagno, Andrea Iannone: “Con Andrea ci siamo presi una pausa, appunto, e sono certa che ne valga la pena. Lo dico senza la voglia di creare rumors, fare caos. Ecco la verità”.

Sul settimanale diretto da Alfondo Signorini, la modella è stata paparazzata in compagnia del suo ex marito, Stefano De Martino, ma attenzione a come vengono commentate queste immagini. “Ci vogliamo bene, c’è un grande affetto e siamo sereni. Ma non scrivete “falsità d’amore”, non sarebbe corretto”, ha puntualizzato la Rodriguez.

Belen al momento è molto impegnata con il lavoro. Tra qualche giorni, infatti, sarà impegnata in tv accanto a Nicola Savino, Ilary Blasi, Gialappa’s Band, Diego Abatantuono nel nuovo programma di Canale 5 dedicato ai Mondiali in Russia.