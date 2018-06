L'esperto di stile di "Detto Fatto" ha messo a segno una nuova conquista

Una nuova fiamma per Giovanni Ciacci. L’esperto di stile e tendenze di Detto Fatto ed ex concorrente di Ballando con le Stelle è stato avvistato con un nuovo compagno. A rendere nota la notizia il settimanale Chi che ha pubblicato anche scatti bollenti che immortalano i due tra i quali intercorre senza dubbio una relazione a tinte forti.

Complicità tra Giovanni Ciacci e l’ex di Stefano Gabbana

Giovanni Ciacci è stato paparazzato mano nella mano e mentre si scambia baci appassionati con il suo nuovo amore, Damiano. A far scalpore è il passato dell’uomo di origini siciliane, ex di Stefano Gabbana. Giovanni Ciacci non ha mai nascosto di avere più di un compagno, voce confermata da lui stesso ospite di Barbara D’Urso.

Ma di Damiano non si era mai parlato tanto da far pensare che sia proprio una new entry. I due comunque sembrano davvero molto complici e affiatati e le foto lo dimostrano. Staremo a vedere, se sono rose fioriranno.