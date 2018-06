Esordio 'delicato' nel match del gruppo B in programma al Fisht Stadium Soch venerdì 15 giugno alle ore 20 (orario italiano)

Gianluca Rocchi

L’Italia, ai mondiali in Russia, è rappresentata dall’arbitro Gianluca Rocchi. Oggi è stato comunicato che esordirà nella competizione dirigendo una delle sfide più attese. Il 43enne fischietto toscano, infatti, è stato selezionato per dirigere Portogallo-Spagna, match del gruppo B in programma al Fisht Stadium Soch venerdì 15 giugno alle ore 20 (orario italiano). Gli assistenti saranno Di Liberatore e Tonolini.