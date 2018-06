"Era necessario mandare un messaggio chiaro per tutti coloro che lavorano nella federazione calcistica spagnola: ci sono dei modi di agire e vanno rispettati", ha spiegato la Federcalcio spagnola

La clamorosa indiscrezione circolata nelle scorse ore, alla fine, è diventata ufficialità: il ct della Spagna Julien Lopetegui è stato esonerato. La panchina spagnola – in vista dell’inizio imminente dei Mondiali in Russia 2018 – con ogni probabilità verrà affidata al vice di Lopetegui, Hierro.

Decisione forzata

“Ringraziamo Julen per tutto quello che ha fatto e per averci portato in Russia, ma siamo obbligati ad esonerarlo, a destituirlo. Era necessario mandare un messaggio chiaro per tutti coloro che lavorano nella federazione calcistica spagnola: ci sono dei modi di agire e vanno rispettati”, questo il messaggio chiaro del presidente della Federcalcio spagnola Rubiales.

Situazione oscura

Chiari i motivi dell’esonero: la Federcalcio spagnola era all’oscuro dell’accordo tra l’ex tecnico del Porto – dal 2016 sulla panchina della Furia Roja – e il Real Madrid, squadra con cui Lopetegui continuerà la propria carriera da allenatore la prossima stagione.

“Non mi sento tradito, ma il problema è di come sono state fatte le cose. La Federcalcio era totalmente all’oscuro di quanto stava succedendo e quindi non possiamo lasciar passare questa cosa – continua Rubiales – Lopetegui è un professionista impeccabile, ma la forma con cui vengono fatte le cose è importante”.