Respinte le proposte di Barcellona e Manchester United, l'attaccante francese resterà alla corte di Simeone

Come in campo, così sul mercato. Antoine Griezmann dribbla i corteggiatori, spiazza la stampa e va in gol, scegliendo il suo destino. L’attaccante della Francia, che aveva preannunciato di voler decidere il proprio futuro prima dell’inizio dei Mondiali di Russia 2018, ha svelato, alla fine di un documentario di oltre 40′, intitolato “La decisión”, quale sarà la squadra in cui giocherà il prossimo anno, condividendo poi sui social la decisione.



Sarà ancora Atletico Madrid, dunque, la squadra in cui ha giocato negli ultimi quattro anni, affermandosi come uno dei migliori giocatori del pianeta. Adesso, per Grizou, la grande sfida della Coppa del Mondo, da leader tecnico prima ancora che emotivo della Francia di Deschamps.

Niente da fare, dunque per il Manchester United e, soprattutto, per il Barcellona, che aveva pronta un’offerta faraonica per Griezmann. La sua scelta di cuore, però, non resterà inosservata agli occhi del Cholo Simeone, che ha già dato mandato alla dirigenza di preparare un’offerta di rinnovo da venti milioni di euro a stagione.