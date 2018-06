Secondo alcune indiscrezoni, i due starebbero lavorando a un progetto insieme

Sono stati pizzicati insieme in un autogrill di Treviso ma tra loro nessun momento di tenerezza o altro. Le immagini dell’incontro tra Andrea Damante e Giulia De Lellis sono apparse su Spy, in edicola questa settimana. Secondo alcune indiscrezoni, i due starebbero lavorando a un progetto insieme, considerando che sono ancora legati da vari contratti lavorativi.

Giulia e Andrea insieme per lavoro?

Qualche giorno fa Damante aveva detto a Chi di essere ancora innamorato di Giulia: “Provo dolore per la fine di questa storia. Io amo ancora Giulia e lei lo sa. Sto lottando con la parola responsabilità. Ieri ero meno adulto rispetto a questi sentimenti, oggi no. Ho commesso degli errori, idem lei. Non voglio che resti il rancore. Due persone possono chiudere una storia, ma so che noi due rimarremo speciali per sempre l’uno per l’altra”