Belen Rodriguez smentisce la notizia riportata da "Chi"

“Io non ho rilasciato nessuna dichiarazione al settimanale Chi”. Così Belen Rodriguez, in un’intervista a Blogo poi riportata su TvBlog, ha smentito tutte le presunte dichiarazioni rilasciate al settimanale “Chi”. Niente pausa con Iannone e niente crisi all’orizzonte, sembrerebbe.

Riflettori spenti sulla vita privata di Belen Rodriguez

La showgirl preferisce infatti non rendere pubblica la sua vita privata. “Non parlo più della mia vita privata. Non perché io sia diventata antipatica – ha spiegato la Rodriguez -, ma perché quando ero più piccola lo facevo senza rendermene conto. Ora che sono diventata mamma mi rendo conto che non serve a niente aprire i miei cassetti personali. Io sono una professionista che lavora in televisione”.

A proposito del nuovo programma…

Belen Rodriguez preferisce infatti parlare della sua nuova avventura a “Balalaika”, il programma sui Mondiali che andrà in onda da venerdì. Anche in questo caso elude ogni eventuale polemica sul ruolo da conduttrice affidato a conti fatti a Ilary Blasi.” Dal momento in cui un cast è confermato non è elegante fare determinate analisi su cose che ormai sono andate così. Non mi piace quando mettono zizzania tra le donne. Adoro le mie colleghe, mi piace lavorare con loro, in pace”, ha puntualizzato la showgirl.