Cinque semplici regole da seguire: ecco quali sono

Per dimagrire, o almeno, per provarci, si potrebbero seguire le cinque regole del mangiare “mindful“, ovvero consapevole. Una tendenza che si è diffusa moltissimo negli Usa, specie per contrastare l’obesità, e che sta arrivando anche da noi.

In pratica si tratta di cambiare approccio nei confronti del cibo, prendendosi del tempo per assoporare quello che si mangia.

Ecco quali sono le cinque regole:

Sedersi sempre quando si mangia, anche solo per una merenda.

Assaporare attentamente e lentamente ogni alimento, boccone dopo boccone.

Masticare lentamente.

Concentrarsi sul cibo eliminando le distrazioni.

Sorridere tra un boccone e l’altro.

Provarci, non costa niente!