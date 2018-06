Mohamed Salah sarà presente al debutto dell’Egitto contro l’Uruguay ai Mondiali in Russia. “Posso dire che Salah sarà in campo domani contro l’Uruguay. Si è allenato bene con i compagni, lo farà anche oggi e se non ci saranno imprevisti lo schiererò”, ha dichiarato il ct argentino dell’Egitto nella conferenza stampa che precede il match d’esordio contro Suarez e compagni in programma nell’Arena Ekaterinburg.