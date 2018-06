La polizia sta indagando sull'assistente di Stan Lee accusato di abusi ai danni del "re" Marvel

Sono in corso le indagini a partire da segnalazioni di abusi nei confronti di Stan Lee. L’ex presidente 95enne della Marvel, ora presidente emerito sarebbe stato vittima del suo assistente personale, Keya Morgan, il quale si sarebbe approfittato delle debolezze causate dall’età ormai avanzata del “re” dei supereroi.

Accuse contro l’assistente di Stan Lee

La polizia di Los Angeles sta procedendo con le indagini. Morgan infatti è accusato di avere trasferito Stan Lee dall’abitazione di famiglia e di avergli impedito di mettersi in contatto con familiari, amici e collaboratori. L’ex assistente al momento di trova in stato d’arresto da lunedì quando ha chiamato il numero d’emergenza della polizia sostenendo che dei ladri li stessero derubando mentre in realtà si stavano effettuando dei controlli sulle condizioni di salute di Stan Lee.