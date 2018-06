L'attore 71enne respinge le accuse ma ha ammesso di aver avuto una relazione con la sua accusatrice nel 1987, mentre erano in corso riprese cinematografiche in Israele

Sylvester Stallone è accusato di violenza sessuale. La procura di Los Angeles indaga sull’attore per aggressione sessuale, a seguito di una denuncia presentata nel 2017 e riferita agli anni ’90.

La difesa di Sylvester Stallone

Stallone contesta l’accusa: “È chiaro che questa donna ha fatto la denuncia per far pubblicare la sua storia sui media”, ha detto il legale dell’attore 71enne, che ha ammesso di aver avuto una relazione con la sua accusatrice nel 1987, mentre erano in corso riprese cinematografiche in Israele.