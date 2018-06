La nuova edizione del reality sta per cominciare su Canale 5

La nuova edizione di Temptation Island, il reality in cui le coppie partecipano per mettere alla prova il loro amore, sta per tornare su Canale 5 e già circolano le prime indiscrezioni per quanto riguarda i nomi dei tentatori e dei fidanzati.

Il primo tentatore di cui è stato svelato il nome è Michael Terlizzi, figlio dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, Franco, che in tv ha trovato un consenso di pubblico grazie alle sue frequenti apparizioni nelle trasmissioni di Barbara D’Urso.

In rete però sono circolati altri due nomi: quello di Luca Daffrè, 24 anni, modello che ha sfilato per Dolce e Gabbana, e quello di Gianmarco Onestini, fratello di Luca, l’ex tronista che poi è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip.