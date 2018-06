Adriano Panzironi, giornalista pubblicista e ideatore di Life120, è stato denunciato poche ore fa dall'Ordine dei medici per abuso della professione medica

Foto Fb

La sua dieta “miracolosa” è finita su tutti i giornali, persino in tv a Le Iene, facendo infurare medici, biologi e giornalisti. Lui è Adriano Panzironi, giornalista pubblicista e ideatore di Life120, denunciato poche ore fa dall’Ordine dei medici per abuso della professione medica e per aver diffuso una dieta che promette di far vivere fino a 120 anni. Centoventi, avete sentito bene.

Una dieta miracolosa per essere ultracentenari

L’uomo, ormai da tempo, propone il cosiddetto “Metodo Panzironi”attraverso il suo libro “Vivere 120 anni. La verità che nessuno vuole raccontarvi”, consigliando costosi integratori, prodotti da lui e dal fratello, per poi venderli ai pazienti per curare malattie come Alzheimer, ipertensione e diabete. Immediata la denuncia da parte dell’Ordine dei Medici: “Lo abbiamo fatto in quanto organo sussidiario dello Stato a tutela dei cittadini”, ha commentato Antonio Magi, come si legge nel sito della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Anche l’Ordine dei Giornalisti ha aperto un fascicolo per indagare sulla vicenda.

“Sono di nuovo sotto attacco”

Qualche mese fa Panzironi pubblicò un post su Facebook per commentare sdegnato la convocazione ricevuta da parte dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio. “Cari amici siamo di nuovo sotto attacco. Questa volta il colpo è ancora più doloroso perchè viene direttamente dall’ordine dei giornalisti del lazio, a cui appartengo da 30 anni. Infatti sono stato convocato per mercoledi 28 marzo dal consiglio disciplinare e molto probabilmente voglio radiarmi dall’albo. Le accuse maggiori riguardano il fatto di aver commesso atti non conformi al decoro e dignità professionale e di aver compromesso la mia reputazione. […] La cosa più indegna è voler distruggere la mia credibilità volendo in tal modo indebolire la grande rivoluzione del life 120″.