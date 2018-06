Il corpo è stato recuperato dopo diversi tentativi da parte del soccorso alpino, 118 e guardia di finanza

È finita in tragedia l’escursione organizzata da uno scialpinista insieme a un gruppo di amici sul ghiacciaio del monte Gales, nel Cuneese. L’uomo, finito rovinosamente in un canalone, è deceduto subito dopo a causa della violenta caduta. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo sarebbe scivolato lungo la via Normale.

Il corpo è stato recuperato dopo diversi tentativi da parte del soccorso alpino, 118 e guardia di finanza. Non è chiaro ancora quali siano le generalità dell’uomo.