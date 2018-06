I giovani di età compresa fra i 18 e i 24 anni che non studiano e non cercano lavoro, nel 2017, erano il 25,7% a fronte di una media europea del 14,3%

Secondo un’indagine di Eurostat, la percentuale di Neet in Italia è nettamente superiore rispetto agli altri paesi europei. I giovani di età compresa fra i 18 e i 24 anni che non studiano e non cercano lavoro, nel 2017, erano il 25,7% a fronte di una media europea del 14,3%.

Eurostat, in Italia il maggior numero di Neet

Sempre nel 2017, a livello Ue, i giovani che non erano occupati né stavano seguendo un processo di istruzione o formazione erano circa 5,5 milioni, pari al 14,3%. Nel 2018, invece, una percentuale simile a quella dell’Italia si registra a Cipro, dove i Neet sono il 22,7%. Seguono poi la Grecia con il 21,4%, la Croazia con il 20,2%, la Romania con il 19,3% e la Bulgaria con il 18,6%. Superato il 15% anche in Spagna (17,1%), Francia (15,6%) e Slovacchia (15,3%).

La percentuale più bassa di Neet si registra nei Paesi Bassi, che con il 5,3% precedono l’8% della Slovenia, l’8,1% dell’Austria, l’8,2% di Lussemburgo e Svezia, e ancora la Repubblica Ceca con l’8,3%, Malta con l’8,5% e la Danimarca con il 9,2%.