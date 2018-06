Elena Santarelli racconta la vittoria del piccolo Regis e confida anche in quella di Giacomo

Elena Santarelli torna a parlare della malattia che ha colpito il figlio e lo fa raccontando la storia del piccolo Regis. Il bimbo, 18 mesi, ha finito il ciclo di chemio nel reparto di reparto di neuroncologia dell’ospedale Bambino Gesù e gioisce insieme ai genitori. “Se lui a 18 mesi fa le chemio e combatte può farlo anche Jack… se sua mamma ride forse riderò anche io appena metabolizzerò! Ed è stato così”, ha scritto la Santarelli nelle sue stories di Instagram.

Il messaggio di speranza di Elena Santarelli

Fiduciosa racconta di Regis, del suo coraggio e di quello della famiglia e afferma sicura che anche lei e Giacomo prima o poi torneranno a sorridere. “Finalmente oggi Regis ha finito la sua ultima chemio e per noi genitori guerrieri questa è la notizia che attendiamo con ansia, sono felice per lui – afferma – che non dovrà più ricoverarsi per la chemio, felice per i suoi genitori… arriverà anche per me questo giorno prima o poi, ne sono sicura. Devo solo avere tanta pazienza”.

Poi ringrazia l’ospedale e l’operato dei medici che stanno seguendo Giacomo nella sua lotta alla brutta bestia che lo sta affliggendo: “Tutto questo è stato possibile grazie all’ospedale Bambino Gesù e al reparto di neuroncologia pediatrica e all’amore di sua mamma e di papà Roberto. Tutto il meglio per te, Regis”.