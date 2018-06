Il loro amore è nato nella Casa più spiata d'Italia

Matteo Gentili, terzo classificato al Grande Fratello 15 ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Dipiù nella quale racconta del suo amore per Alessia Prete, nato e cresciuto proprio all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Matteo è entrato nella Casa dopo aver chiuso una storia importante, con l’ex naufraga Paola Di Benedetto che sull’isola prese una sbandata per Francesco Monte: “La separazione con Paola mi aveva fatto soffrire moltissimo. E anche se, quando è iniziato il reality, ormai l’avevo dimenticata, non mi sentivo certo pronto a iniziare un nuovo legame. Soprattutto in tv, davanti a tutta l’Italia”.

“All’inizio avevo cercato di di non farmi coinvolgere troppo anche se lei mi aveva colpito fin dal primo momento. Poi però tra noi è stato tutto un crescendo. E lasciarmi andare alla fine è stato inevitabile”, confessa Matteo. “Da quando siamo usciti dalla Casa non ci siamo mai lasciati. E non ci siamo mai fermati: interviste, ospitate, serate. In realtà non abbiamo avuto tempo per goderci la nostra intimità per “viverci” davvero come coppia. Ma non abbiamo fretta, avremo tutto il tempo per stare insieme”.

I due ragazzi, fanno sul serio: “Abbiamo già fatto un passo importante. Ci siamo già fidanzati in casa. A dire la verità siamo stati obbligati a farlo”. Infatti durante la puntata finale del GF, Alessia ha conosciuto la madre di Matteo e lui il padre di lei. Tutto è successo in diretta tv perchè “entrambi sono entrati nella Casa per farci una sorpresa”. Così “dopo la finale io e Alessia siamo andati a cena insieme con i rispettivi parenti. È stato un modo per dimostrare subito alle famiglie che facciamo sul serio”.