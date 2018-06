Nelle stories si vede pure Martina Luchena, anche lei ex corteggiatrice del programma

Mario Serpa, ex corteggiatore ed attuale opinionista di Uomini e Donne, è stato fermato da una volante della polizia e ha documentato l’accaduto sulle suo stories di Instagram.

“Li vedete? Mi stanno multando. Non si può fare qualcosa? Mi stanno multando soltanto perché non ho il tagliandino dell’assicurazione esposto in macchina. Ma in realtà l’assicurazione ce l’ho. Non ho solo il tagliandino e lui vedete che scappa?”, dice Mario che nonostante la multa mostra il suo sorriso.

Nelle stories si vede pure Martina Luchena, anche lei ex corteggiatrice del programma, che scherzando commenta: “Gli faccio vedere una tetta?”. Anche lei sui suo profilo Instagram ha caricato dei brevi video sulla loro disavventura notturna…