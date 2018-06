I due si sono conosciuti dentro Uomini e Donne

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi hanno festeggiato il primo mese d’amore dopo la scelta di lei dentro il programma di Uomini e Donne.

Dopo le crisi dentro la trasmissione di Maria De Filippi, i due si godono in pieno la loro storia, specie sui social per i tanti fan della coppia. Proprio su Instagram i due si scambiano continuamente dei messaggi affettuosi e per il loro primo mese insieme non poteva essere diversamente.

Nilufar ha postato un video in cui tiene sulle dita una farfalla blu, riferendosi a una delle loro esterne durante la quale Giordano la portà in una casa delle farfalle. “Io e te un bel disagio”, con tanto di iniziali e un cuore è invece la dedica di Giordano.