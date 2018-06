Dopo il temporale di stamattina, le udienze si tengono all'ingresso del palazzo, nell'atrio dove solitamente si effettuano i controlli di sicurezza

Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta su Bari, provocando l’allagamento della tendopoli allestita nel parcheggio del Palagiustizia, dichiarato inagibile perché a rischio crollo. Le udienze penali di rinvio, negli ultimi 18 giorni, si sono celebrate nelle tende della Protezione civile. Dopo il temporale di stamattina, però, le udienze si tengono all’ingresso del palazzo, nell’atrio dove solitamente si effettuano i controlli di sicurezza.

Maltempo a Bari, allagata tendopoli del Palagiustizia

L’allestimento della tendopoli ha destato molte polemiche, se nelle ore più calde l’aria diventa irrespirabile, adesso il maltempo ha allagato tutto rendendolo inagibile. Il Palagiustizia di via Nazariantz non è messo meglio. Ai piani più alti piove nei corridoi, i fascicoli accatastati sul pavimento, gli impianti elettronici, i computer e i server delle sala intercettazioni sono completamente bagnati. Il personale amministrativo dipendente dalla procura e quindi in servizio al terzo e quarto piano, infatti, ha ricevuto disposizioni di tornare a casa.