Il programma completo della stagione artistica 2018 di villa Filippina

Si inaugurerà nel fine settimana di giugno, dal venerdì 22 a domenica 24, la nuova stagione artistica estiva di Parco Villa Filippina, la prima sotto la guida dell’Associazione palermitana Urania. La stagione avrà una programmazione settimanale che andrà dal mercoledì alla domenica, per tutta l’estate fino al 30 settembre, con una piccola pausa ad agosto, e spazierà dalla musica, al teatro e al cinema.

In collaborazione con il direttore artistico Giovanni Libeccio, attore ed autore di teatro (Come Fratelli), Orazio Bottiglieri, direttore artistico della rassegna Cineteatro “Registi all’italiana”, Francesco Giacalone, direttore artistico del Teatro Savio, Aldo Lombardo direttore dell’Associazione Kandinskij, Amelia Bucalo, ideatrice del Teatro del Fuoco, si realizza la prima stagione, con l’idea di un teatro condiviso con tante realtà siciliane, con l’intento di restituire alla città uno spazio storico con una naturale predisposizione allo spettacolo. Il Nuovo Teatro Arena Villa Filippina dà il via all’estate 2018.

Cinema e Teatro rappresenteranno le principali attività proposte per la stagione. Si è diviso la programmazione in grandi settori: Cinearena, Teatro, Teatro Savio, Civico Teatro Sociale, Classica e Musica. Per il Cinearena e Civico Teatro Sociale è possibile sottoscrivere un abbonamento usufruendo di uno sconto. Lo spazio individuato si trova nell’area Ovest del giardino della villa. La struttura, con tutte le autorizzazioni vigili del fuoco, questura e commissione di vigilanza, uscite di sicurezza e percorsi illuminati, sarà attiva fino al 30 settembre.

PROGRAMMA COMPLETO

GIUGNO 2018

Sabato 16 e Domenica 17 “ZYZ MUSIC FESTIVAL”

Venerdì 22 Inaugurazione Area Bistrot

Sabato 23 – EVENTO ASTRONOMICO – “Occhi su Saturno” – Planetario, osservazioni e proiezioni su schermo e dalle terrazze

Domenica 24 – INAUGURAZIONE STAGIONE CINEARENA – “In guerra per amore” di Pif (Evento inserito in abbonamento “Registi all’italiana”)

Mercoledì 27 Giugno – FOOD SHOW – Concerto ALENFADO musica portoghese

LUGLIO 2018

Domenica 1 luglio – CINEARENA – Valerian e la città dei mille pianeti di Luc Besson (Evento del Planetario inserito in abbonamento “Registi all’italiana”). A seguire osservazioni astronomiche dalle terrazze della villa

Mercoledì 4 Luglio “FOOD SHOW” – VIVA JAMES – Concerto Tributo a James Taylor

Venerdì 6 Luglio – MUSICA – Concerto degli Inside Out – Tributo ai Pink Floyd

Sabato 7 Luglio – CINEARENA – Film “La Corrispondenza” di G. Tornatore (Evento inserito in abbonamento “Registi all’italiana”)

Mercoledì 11 Luglio – FOOD SHOW – Live dei DUET

Giovedì 12 Luglio TEATRO SAVIO – “La Bella e la Bestia” di Compagnia delle Fiabe

Venerdì 13 Luglio – FOOD SHOW – “Stigghiola e bollicine” live dei Punamanu

Giovedì 19 Luglio – RASSEGNA “CIVICO TEATRO SOCIALE” – “Come Fratelli” di Giovanni Libeccio – Evento dedicato al Giudice P. Borsellino (Evento in abbonamento)

Sabato 21 luglio TEATRO SAVIO – “Il Piccolo Principe” di Compagnia delle fiabe

Mercoledì 25 Luglio – FOOD SHOW – Concerto dei TRETERZI

Giovedì 26 Luglio – RASSEGNA “CIVICO TEATRO SOCIALE “Taddarite” di L. Rondinelli (Evento in abbonamento)

Venerdì 27 Luglio Eclisse totale di Luna – osservazioni e proiezioni su schermo

Domenica 29 luglio CLASSICA – “Astronomy Concerts” Concerto dell’Orchestra da Camera di Palermo diretta da Aldo Lombardo (musiche di R. Wagner, S. Barber, E. Elgar). Durante il concerto verranno effettuate delle suggestive proiezioni live effettuate con i telescopi del Planetario

Martedì 31, TEATRO – Teatro del Fuoco PROVA GENERALE

AGOSTO 2018

Mercoledì 1 Agosto TEATRO – Teatro del Fuoco

Giovedi 2 Agosto TEATRO – Teatro del Fuoco

Venerdì 3 Agosto – TEATRO John Peter Sloan

Mercoledì 8 Agosto CIVICO TEATRO SOCIALE – Click Clock di G. Libeccio (Evento inserito in abbonamento)

Giovedì 09 Agosto – CIVICO TEATRO SOCIALE – Andersen’s Solitude (Evento in abbonamento)

Venerdì 10 Agosto La Notte di San Lorenzo – osservazioni astronomiche e Planetario

PAUSA ESTIVA

Venerdì 24 Agosto CINEARENA – Proiezione film “La Pazza gioia” di P. Virzì (Evento inserito in abbonamento “Registi all’italiana”)

Sabato 25 Agosto – TEATRO – Evento di Beneficenza – Associazione Triscelè

Giovedì 30 Agosto – TEATRO – “Mi spieghi cosa è un dramma” di Orazio Bottiglieri

Venerdì 31 Agosto – TEATRO Ernesto Maria Ponte

SETTEMBRE 2018

Sabato 1 Settembre – TEATRO “Strabuttanissima Sicilia” di S. Piparo

Domenica 2 Settembre CINEAREANA – “Qualcosa di nuovo” di C. Comencini (Evento inserito in abbonamento “ Registi all’Italiana”)

Giovedì 6 Settembre – CIVICO TEATO SOCIALE “La Malafesta” di F. FERRACANE

Venerdì 7 settembre Orazio Bottiglieri

Sabato 8 Settembre – TEATRO – “Tu Pozzu offriri un cottel – di Stefano Piazza

Domenica 9 Settembre – TEATRO SAVIO – La Compagnia delle Fiabe – Il Re Leone

Venerdì 14 e Sabato 15 FESTIVAL MUSICALE

Domenica 16 Settembre – CLASSICA – “Astronomy Concerts” Concerto dell’Orchestra da Camera di Palermo diretta da Aldo Lombardo, con il clarinettista Anton Dressler (Musiche di W. A Mozart). Durante il concerto verranno effettuate delle suggestive proiezioni live effettuate con i telescopi del Planetario