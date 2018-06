I pasti in ufficio aumentano il rischio di sovrappeso

I pranzi in ufficio non sono deleteri solo per la mente ma anche per il corpo. Non allontanarsi dalla propria postazione infatti compromette il benessere psichico ma anche fisico. In tanti, forse troppi, non hanno la possibilità di allontanarsi dalla propria scrivania per gustare un pranzo equilibrato e bilanciato a casa e virano verso soluzioni sì più pratiche e veloci, ma anche più caloriche.

Svantaggi del pranzo in ufficio

Un panino al volo in ufficio o alla tavola calda, soprattutto se rappresenta un pasto frequente e abituale, non offre al nostro organismo utili nutrienti ma calorie in eccesso e difficili da smaltire. Tra gli studi che confermano gli effetti negativi di un pranzo consumato di fretta in ufficio quello recentemente presentato al meeting della American Society of Nutrition.

I ricercatori del Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie hanno preso in analisi le abitudini alimentari di più di 5mila lavoratori statunitensi. Dallo studio è emerso che nei pranzi consumati in ufficio abbondano grassi saturi, sale, cereali raffinati, carboidrati e zuccheri a discapito di cereali integrali, frutta e verdura. Il risultato è una basso apporto di vitamine e minerali e un aumento dei livelli di colesterolo del sangue diretta causa di sovrappeso e obesità.

Inoltre non staccare mai la spina, rimanendo in ufficio e davanti al pc anche nell’ora di pausa dal lavoro, non permette di scaricare la tensione e la stanchezza sovraccaricando la mente e aggravando lo stato di spossatezza.