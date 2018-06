Per gli investigatori esisteva un 'sistema Parnasi' fatto di rapporti 'istituzionali', pubbliche relazioni instaurate per cercare agganci ed entrature, sopratutto nell'universo della politica

“Non ho mai commesso reati. Abbiamo lavorato per anni, 24 ore al giorno, solo per realizzare un progetto”. Sono le parole dell’imprenditore Parnassi ai suoi avvocati. Ma secondo gli investigatori le cose non stavano così ed esisteva un ‘sistema Parnasi’ fatto di rapporti ‘istituzionali’, pubbliche relazioni instaurate per cercare agganci ed entrature, sopratutto nell’universo della politica.

Le carte dell’indagine sul nuovo stadio della Roma restituiscono, dunque, il modus operandi dell’imprenditore che, per la Procura, ha nel suo core business la “corruzione sistemica e pulviscolare”.

Parnassi dichiara la sua innocenza

Da San Vittore, Parnasi dichiara la sua innocenza, in attesa dell’interrogatorio di garanzia fissato per oggi anche per gli altri arrestati.