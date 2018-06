"Non vogliamo una guerra commerciale ma dobbiamo salvaguardare i nostri interessi", ha spiegato il ministero del Commercio cinese in una nota

Dopo le recenti mosse americane nella ormai “globale” guerra dei dazi scatenata dalle politiche di Trump, la Cina decide di passare ai fatti e annuncia una tariffa aggiuntiva del 25% su beni Usa per un valore di circa 50 miliardi di dollari. Sarà quindi un impatto del tutto identico a quello generato delle misure varate da Trump sul made in Cina.

Secondo quanto reso noto dal Ministero delle finanze di Pechino, le tariffe per circa 34 miliardi su beni Usa importati scatteranno il 6 luglio e includono prodotti agricoli, automobili e pesce. Anche per medicine, materiale medico e prodotti energetici, inoltre, saranno previste tariffe in futuro.

Dazi, Pechino contro Trump: “Salvaguardiamo il nostro Paese”

I dazi da 50 miliardi di dollari voluti da Trump sulle merci cinesi ad alto contenuto tecnologico sono stati pensati per “iniziare a riequilibrare un deficit di 375 miliardi”. Wall Street ha reagito negativamente, con perdite per il Dow Jones che hanno sfiorato anche l’1%.

“Non vogliamo una guerra commerciale ma dobbiamo salvaguardare i nostri interessi“, ha spiegato il ministero del Commercio cinese in una nota. Al macero, quindi, tutti gli accordi raggiunti in passato tra Washington e Pechino, compreso il pacchetto per l’acquisto di prodotti agricoli ed energetici americani da 70 miliardi di dollari.

Ma la “guerra” sembra non finire qui. Gli Stati Uniti, infatti, imporranno “dazi aggiuntivi” se la Cina si impegnerà “in misure di ritorsione come nuove tariffe su merci, servizi o prodotti agricoli americani, l’aumento di barriere non tariffarie o azioni punitive contro gli esportatori americani o società americane operanti in Cina”.