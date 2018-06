Il presidente del Distretto della Pesca e Crescita Blu di Mazara del Vallo è stato stroncato da un infarto. "Giovanni era una persona amata e stimata", commenta con sgomento il sindaco Cristaldi

“Siamo costretti a dare una notizia sconcertante, difficile trovare le parole in questi momenti davvero drammatici. Il nostro Presidente, Giovanni Tumbiolo, è venuto a mancare prematuramente a causa di un improvviso malessere. Non vi sono parole per descrivere lo sconforto e dolore”. Con queste parole cariche di dolore e incredulità, il Distretto della Pesca e Crescita Blu di Mazara del Vallo ha dato notizia dell’improvvisa scomparsa di Giovanni Tumbiolo, grande protagonista della valorizzazione del mare di Sicilia.

Giovanni Tumbiolo aveva solamente 60 anni ed è deceduto nella serata di venerdì dopo un malore improvviso. Era uno dei maggiori esperti nel settore pesca ed era stato anche capo delegazione in missioni commerciali e scientifiche inerenti la pesca, l’acquacoltura e l’agroalimentare in Egitto, Libia, Tunisia, Giordania, Libano, Algeria. Era nato a Mazara del Vallo, città dove viveva, ma si era laureato a Palermo in Economia e commercio discutendo una tesi in diritto internazionale del mare sul tema “Disciplina giuridica della pesca marittima e contenzioso italo- tunisino”.

Mazara del Vallo piange la morte di Giovanni Tumbiolo

Tumbiolo, iscritto all’albo dei dottori commercialisti, era stato ricercatore presso l’Istituto di Diritto della Navigazione e del Lavoro dell’Università di Palermo. Insomma, una vita trascorsa all’insegna della salvaguardia del mare e delle sue ricchezze. “Esprimo il dolore e lo sgomento della Città di Mazara per la triste notizia che nel tardo pomeriggio di oggi ha colpito la nostra comunità”, ha commentato il Sindaco di Mazara del Vallo Nicola Cristaldi.

“Giovanni era una persona amata e stimata e la sua prematura scomparsa giunge come un fulmine a ciel sereno. Ai suoi cari giungano le più sentite condoglianze”, commenta Cristaldi. “Proprio nei giorni scorsi – ha aggiunto il Sindaco – avevamo concordato nel corso di una riunione operativa una serie di azioni in vista di Blue Sea Land 2018. Mazara perde un vero ambasciatore della Città e delle eccellenze enogastronomiche nel mondo”.